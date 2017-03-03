Ученые Массачусетского технологического университета подсчитали, что продажа 2,6 млн дизельных автомобилей с выхлопами, превышающими нормативы, только в Европе приведет к 1200 случаям преждевременной смерти среди людей.

В сентябре 2015 года мир всколыхнуло известие о том, что крупнейший автопроизводитель на планете — немецкая компания Volkswagen Group жульничала при производстве легковых дизельных автомобилей, чтобы обманывать регулирующие органы.

Oбман скрывался в электронных блоках управления двигателем, которые были нарочно запрограммированы, чтобы обманывать проверяющих экологов. В исследовании, опубликованной в журнале Environmental Research Letters, ученые MIT пришли к выводу, что проданные машины принесли значительный вред здоровью людей не только в самой Германии, но и по всей Европе.

По оценкам ученых, негативные последствия "Дизельгейта" приведут к 1200 преждевременным смертям жителей Европы, каждый из которых в среднем проживет на 10 лет меньше (то есть всего жители Европы "недоживут" порядка 13 тыс. лет). Из этих 1200 преждевременных смертей 500 произойдут в Германии, а более 60% этих смертей — в соседних с Германией странах: Польше, Франции и Чехии. При этом названные оценки минимальные.

Если Volkswagen не сможет до конца 2017 года отозвать скомпрометировавшие себя автомобили, экологический вред приведет дополнительно к 2600 преждевременным смертям и соответствующим убыткам в размере €4,1 млрд, считают ученые.