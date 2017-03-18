Согласно данному "правилу", упавшие на землю или пол продукты можно безопасно есть, если они были подняты в течение пяти секунд. Это якобы связано с тем, что любые микробы, которые смогут перейти на упавшую еду за это время, будут в столь малом количестве, что их легко разрушит желудочная кислота, сообщает Lenta.ru.
"Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал", — пояснил Хилтон.
При этом он все же оговаривается, что риск при употреблении пищи с земли есть: "Это не означает, что микробы никак не могут переместиться с пола на упавшую еду".
Хилтон также провел опрос среди двух тысяч людей, 79 процентов из которых отметили, что не гнушаются есть упавшие продукты и хотя бы раз делали это.