"К концу века уровень воды при так называемом наводнении столетия в Европе в среднем будет выше на 57–81 см", — рассказали исследователи. В частности, ученые проанализировали изменение таких климатических факторов, как повышение уровня моря, приливы, волны и штормовые нагоны вплоть до 2100 года.

Наибольшее повышение экстремального уровня прогнозируется в районах Северного и Балтийского морей. Также сильное повышение уровня воды ожидается в районе атлантического побережья Великобритании и Ирландии.

По мнению океанологов, наводнения не угрожают России и Нидерландам из-за специальной установленной системы шлюзов. Другие государства, окруженные водоемами, к наводнениям технически не готовы, считают эксперты.

Наводнение столетия эксперты центра называют одним из главных факторов глобального потепления, наряду с парниковым эффектом. Такие экстремальные наводнения происходят раз в сто лет, однако климатологи считают, что если мировое сообщество не примет никаких мер, наводнения столетия будут происходить в Европе каждый год, сообщает Russia Today.

Наибольшее повышение экстремального уровня прогнозируется в районе Северного моря — к 2100 году оно достигнет почти метра. То есть берега Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании могут подняться до рекордных отметок. За ним следуют Балтийское море, омывающее берега Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии и атлантическое побережье Великобритании и Ирландии.

"Мы спрогнозировали возможные климатические изменения на Европейском континенте в будущем. Пять миллионов европейцев — это гипотетическая цифра. Такое возможно, если наводнение столетия начнется по всей Европе", — рассказал для RT Михалис Вусдукас, специалист по океанографии прибрежных зон, работающий в Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии.

Повышение уровня воды в морях прогнозируется не во всем мире. Так, например, в Южной Европе природные катаклизмы будут происходить значительно реже, а в Португалии и на побережье Кадисского залива уровень воды будет наоборот снижаться, что сбалансирует общее повышение экстремального уровня на 20-30%.

"Мы не включали в наше исследование Россию, потому как это огромный и географически сложный регион. Поэтому прогнозы относительно России делать труднее. Но что касается Балтийского моря, которое омывает и российские берега, здесь есть радостная новость: в районе этого моря экстремальный уровень воды будет компенсирован повышением уровня земной поверхности в связи с геологическими процессами", — рассказал эксперт.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Александр Кислов считает, что странам Северного и Балтийского морей следует уже сейчас подготовиться к этим изменениям.

"Опасность затопления связана не только с глобальным потеплением, но и нагонными явлениями — подъемом воды, вызванным ветром и подводным течением. Страны с пологим берегом — Нидерланды, Норвегия, Дания, а также Балтийский регион — подвержены наибольшей опасности", — говорит российский эксперт.

Он полагает, что многие европейские государства технически не готовы к изменениям климата, поэтому там может произойти затопление. "Многие портовые сооружения Северной Европы рассчитаны на современный уровень моря, но если он изменится хотя бы на 20 см, то очередной нагон может прорваться и привести к наводнению", — добавил Кислов.

Сегодня единственная в мире страна, обеспечивающая постоянный контроль за уровнем моря, — это Нидерланды, поэтому она сможет избежать природных катастроф.