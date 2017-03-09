Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) оценили вероятность растопления льдов Арктики к середине столетия. Соответствующая публикация представлена в журнале Nature Climate Change.

Если среднегодовая температура воздуха повысится на менее 1,5 градуса Цельсия по сравнению с современным значением, то вероятность того, что к середине века Арктика полностью освободится ото льда, составит 0,00001 процента, сообщает Lenta.ru.

Если температура нижележащих слоев атмосферы вырастет на два градуса, то вероятность таяния достигнет 39 процентов. Повышению температуры воздуха на три градуса отвечает вероятность освобождения Арктики от ледяного покрова, равная 73 процентам.

Авторы отмечают, что вероятнее всего реализуется третий сценарий, хотя в рамках Парижского климатического соглашения, подписанного в 2016 году, страны-участники планируют удержаться в рамках первого.

К подобным выводам ученые пришли, проведя байесовский анализ метеорологической статистики за последние 150 лет, учитывающей данные о колебаниях температуры воздуха и арктических площадках, покрытых льдом в летнее время.