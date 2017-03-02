Исследования ученых Имперского колледжа Лондона продемонстрировали, что излишний жир в организме с очень высокой вероятностью может привести к развитию рака, или по крайней мере вдвое увеличивать риск заболевания.

Обобщенные данные более 200 различных исследований групп пациентов с избыточным весом указывают на связь ожирения с 11 видами раковых заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, груди, яичников, матки, а также дыхательных путей и костного мозга. Первые строчки в этом списке занимают заболевания, связанные с желчевыводящими путями: рак печени, желчного пузыря, желчных протоков.

Анализ данных показывает, что с ростом индекса массы тела (вес, поделенный на квадрат роста), растет риск заболевания определенными видами рака. Повышение ИМТ на 5 пунктов может изменить ваш диагноз — от здорового (25 пунктов) до избыточного (30) или от избыточного веса (30) до собственно ожирения (35 и выше).

Для мужчин, например, рост индекса на каждые пять пунктов на 9% увеличивает риск злокачественной опухоли прямой кишки, в то время как для женщин, проходящих курс гормонозамещающей терапии, риск постклимактерического рака груди возрастает на 11%.

С изменением соотношения окружности талии к окружности бедер всего лишь на 0,1 возникновение рака матки становится на 21% более вероятным.

С болезнями желчных путей фактор риска возрастает до 56%.

По словам Марка Гантера из Международного агентства по изучению рака, соавтора обобщенного исследования, врачам следует более внимательно относиться к проблемам избыточного веса в их связи с онкологическими заболеваниями и предупреждать пациентов, что борьба с ожирением снижает риск не только диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, но и некоторых видов рака.

Исследования пока не дают понять, каким именно образом излишний жир влияет на онкозаболевания, но ученые предлагают несколько объяснений этой взаимосвязи.

"Мы знаем, что ожирение ведет к гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ, — говорит Гантер. — Оно способствует повышению уровней эстрогена и инсулина и росту воспалительных процессов, что, в свою очередь, влияет на процессы деления клеток".

По словам доктора Рейчел Оррит, представителя британского онкологического исследовательского центра Cancer Research, проблема избыточного веса уступает только курению в ряду причин, вызывающих рак: "Иногда достаточно всего лишь чаще пользоваться лестницами и переключиться на напитки, не содержащие сахара, — все эти небольшие изменения привычного образа жизни дают реальные результаты и помогают поддерживать нормальный вес, тем самым снижая риск заболевания раком".

Онкологические заболевания являются главной причиной роста смертности в мире, а распространенность проблемы ожирения при этом возросла вдвое за последние 40 лет.

"Избыточный вес является серьезной проблемой для здоровья, которая, в добавление к онкологическим заболеваниям, ведет прямой дорогой к диабету, болезням печени и сердечно-сосудистой системы, а также психическим расстройствам", — говорит представитель Obesity Health Alliance, объединения 35 различных здравоохранительных организаций, занимающихся проблемами ожирения.

И проблема эта касается не только людей, страдающих ожирением, говорят специалисты: все те, кто носит на себе избыточный жир, попадают в зону повышенного риска.