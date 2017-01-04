Исследователи из Эдинбургского университета изучали перелетных птиц всех пяти континентов: их маршруты и сроки их возвращения в места, где они родились, за последние 300 лет.
Биологи пришли к выводу, что с повышением среднегодовой температуры на один градус птицы возвращаются домой в среднем на день раньше.
Ученые обращают внимание на то, что изменение сроков возвращения на родину, в места последующего вывода потомства, может привести к истощению запасов корма, а в итоге и к сокращению шансов на выживание новых поколений птиц.
В первую очередь страдают те виды птиц, что мигрируют на большие расстояния — такие как ласточки и мухоловки-пеструшки. Напротив, птицы с коротким расстоянием миграции — например, чибисы и трясогузки — получают преимущество, добравшись до пищи раньше конкурентов.
Исследование основывается на трудах известного американского натуралиста Генри Дэвида Торо, жившего в XIX веке.