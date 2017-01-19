Группа нейробиологов Йельского университета в США после серии экспериментов на мышах смогла обнаружить область мозга, отвечающую за охотничьи инстинкты. Используя метод оптогенетики, ученые научились превращать испытуемого в кровожадного хищника, сообщает New Scientist

Ведущий автор работы Иван де Араухо рассказал, что желание убивать подпитывают два набора нейронов в головном мозге: первый отвечает за преследование добычи, а второй управляет мышцами шеи и челюстей. Оба они находятся в миндалевидном теле, которое играет ключевую роль в формировании эмоций вроде агрессии и страха.

Ученые установили на голове мышей лазеры. До тех пор, пока они выключены, животные ведут себя совершенно мирно. При включении мышь начинает атаковать все, что находится на ее пути. При этом установлено, что преследование и кусание жертв — отдельные процессы. Специалисты планируют в будущем выяснить, что же активирует эти наборы нейронов в реальной жизни.