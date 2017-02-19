Недостаток образцов мозга влечет за собой возможные ошибки в исследованиях, объясняют они. А эти исследования служат теоретической базой для создания новых препаратов для лечения неврологических и психических заболеваний. Кроме того, не так давно была обнаружена связь между формой мозга и определенными заболеваниями, и требуются дополнительные исследования в этой области.

Сейчас в одном из самых больших хранилищ насчитывается более 3 тысяч образцов мозга, большинство из них принадлежат людям с психическими и нервными расстройствами. Исследователи запрашивают их для разработки лекарств от болезней Паркинсона и Альцгеймера, расстройств психики. Однако для мирового научного сообщества имеющегося количества недостаточно.