Секс и половое размножение возникли в результате адаптации организмов к болезнетворным микробам, предполагают исследователи из Университета Аделаиды. Свои выводы они изложили в статье в журнале Journal of Evolutionary Biology.

По мнению авторов исследования, половое размножение возникло из-за необходимости рекомбинации ДНК двух представителей одного вида для появления более жизнеспособного и устойчивого к бактериям и вирусам потомства.

При бесполом размножении потомки наследуют все признаки родителя, при половом же каждая особь получает индивидуальную комбинацию генов от отца и матери, и некоторые из этих комбинаций могут оказаться более устойчивыми к болезням.

Тем не менее это не объясняет, почему половое размножение сохраняется в стабильных популяциях. Исследователи предполагают, что причиной тому постоянная адаптация бактерий, вирусов и паразитов к организмам, которые они заражают. И чтобы победить в этой эволюционной гонке, необходимо использовать преимущества полового размножения.