Ученые выяснили, что сердцебиение осуществляется благодаря гидравлике. Об этом они рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

Строение сердца и механизм его работы были изучены уже давно, но причина, по которой появляется сердцебиение, до сих пор оставалась неизвестной. Ученые из Королевского технологического института в Швеции сделали МРТ сердца, чтобы отследить изменение размера камер сердца во время сердцебиения, и обнаружили, что оно возникает благодаря гидравлическим силам — они способствует их наполнению кровью.

"Хотя это может показаться очевидным, роль гидравлики в работе сердца до сих пор не учитывалась", — сказал ведущий автор исследования Мартин Угандер. Авторы работы надеются, что их открытие поможет найти новые способы лечения заболеваний сердца.