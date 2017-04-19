Останки женщины были найдены в пещере Там Лод на севере Таиланда в 2002 году — фрагменты черепа, зубы, несколько костей. Их возраст исследователи оценили в 13640 лет. Самой женщине на момент смерти было 25-35 лет, а ее рост составлял всего 152 см.

Чтобы восстановить черты ее лица, специалисты сначала реконструировали череп, а затем провели поиск по глобальной базе, учитывающей размеры черепа, физические и другие характеристики внешности людей со всего мира вплоть до оттенка кожи. Отобрав 720 женщин из 25 стран, чьи показатели совпадали с данными археологических измерений, исследователи создали усредненное лицо на основе их фотографий.

Такая техника использовалась впервые. Исследователи отмечают, что намеренно отказались от использования методов судебной медицины, так как считают их не подходящими для таких задач. Также они старались избежать определенных черт лица или выражений, считающихся характерным для людей прошлого.