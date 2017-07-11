В 2004–2006 годах Новая Зеландия столкнулась со вспышкой менингита. Для борьбы с заболеванием была разработана вакцина MeNZB. Как показал анализ данных из клиник сексуального здоровья, среди вакцинированных пациентов на 31% снизилось количество больных гонореей. Всего были рассмотрены данные 15 тыс. пациентов 15–30 лет.

Вакцина была разработана для борьбы с бактерией Neisseria meningitidis, вызывающей менингит, но оказалась эффективна и для ее "родственницы" Neisseria gonorrhoeae, вызывающей гонорею. Продолжительность действия вакцины составила около двух лет. Сейчас она не используется, но сходным составом обладает вакцина 4CMenB, которая применяется в Великобритании.

Симптомы гонореи включают желтые или зеленые выделения из половых органов, боль во время мочеиспускания и кровотечения. Однако у каждого десятого мужчины и более 3/4 женщин она протекает бессимптомно. Невылеченная инфекция приводит к бесплодию, воспалительным заболеваниям органов таза, а также может передаться ребенку во время беременности. Каждый год гонореей заболевают около 78 млн человек.