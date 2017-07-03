Химические вещества, которые в изобилии смываются в унитазы и раковины городских квартир, а затем попадают в реки, вызывают странные перемены в организме рыб, выяснили британские ученые. Коктейль из химикатов запускает в организме некоторых рыб мужского пола механизм, из-за которого они начинают вести себя как самки.

Речь идет в первую очередь о пресноводных рыбах, рассказывает проводивший исследование профессор Чарльз Тайлер из Университета Эксетера на юге Англии. По его наблюдениям, самцы в реках Британии проявляют пониженный уровень агрессии, теряют способность к конкуренции и качество спермы, а у некоторых видов даже начинают метать икру.

Среди веществ, которые могут оказывать такое воздействие на рыб, профессор Тайлер называет ингридиенты противозачаточных таблеток, моющие средства, косметику и некоторые виды пластмассы.

По словам ученого, изменения коснулись примерно 20% обитающих в британских реках самцов рыб. Перемены касаются разных аспектов поведения. "Исследования показали, что многие другие вещества, которые попадают в реки вместе с очищенной водой, влияют на поведение рыб. Например, лекарства-антидепрессанты снижают уровень их естественной боязливости, и это влияет на то, как они реагируют на хищников", — рассказывает профессор.

В 2009 году в результате исследования ученые из американского Университета Рочестера пришли к выводу, что мальчики, которые подвергались в утробе матери воздействию химикатов, содержащихся в некоторых видах пластмассы, меньше интересуются такими игрушками, как машины, неохотно участвуют в жестких мальчишеских играх и обычно не лезут в драки. Как указали ученые, существуют такие виды пластмассы, у которых химическая формула очень похожа по структуре на женский гормон эстроген.