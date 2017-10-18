Ученым впервые удалось зарегистрировать гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Волны были зафиксированы детекторами LIGO в США и итальянской обсерваторией Virgo. По данным исследователей, в результате подобных слияний во Вселенной появляются такие элементы, как платина и золото.

Открытие было сделано еще 17 августа. Два детектора в США зарегистрировали гравитационный сигнал GW170817. Данные с третьего детектора в Италии позволили уточнить локализацию космического события. "Это то, чего мы все ждали", — заявил исполнительный директор лаборатории LIGO Дэвид Рейтце, комментируя открытие.

Слияние произошло в галактике NGC4993, которая находится на расстоянии около 130 млн световых лет от Земли в созвездии Гидры. Массы звезд находились в диапазоне от 1,1 до 1,6 массы Солнца, что попадает в область масс нейтронных звезд. Их радиус — 10-20 км.

Звезды называют нейтронными, поскольку в процессе гравитационного сжатия протоны и электроны внутри звезды сливаются, в результате чего возникает объект, состоящий почти исключительно из нейтронов. Такие объекты обладают невероятной плотностью — чайная ложка материи будет весить около миллиарда тонн.

Лаборатория LIGO в городе Ливингстон в штате Луизиана — это маленькое здание, от которого под прямым углом отходят две трубы — плечи интерферометра. Внутри каждой из них — лазерный луч, фиксируя изменения в длине которого можно обнаружить гравитационные волны.

Детектор LIGO, установленный посреди обширных лесов, был создан для того, чтобы фиксировать гравитационные волны, которые порождают масштабные космические катаклизмы, такие как слияние нейтронных звезд.

Четыре года назад детектор модернизировали, с тех пор он четырежды засекал столкновения черных дыр. Гравитационные волны, которые возникают в результате масштабных событий в космосе, приводят к возникновению временно-пространственных искривлений, чем-то похожих на рябь на воде. Они растягивают и сжимают всю материю, через которую проходят, в почти незначительной степени — меньше, чем на ширину одного атома.

"Я в восторге от того что мы сделали. Впервые я начала работать над гравитационными волнами в Глазго, будучи еще студенткой. С тех пор прошло много лет, были и взлеты и падения, но теперь все сложилось", — говорит работница LIGO, профессор Норна Робертсон.

"За последние несколько лет мы сначала зафиксировали слияние "черных дыр", а потом — нейтронных звезд, по моим ощущениям, мы открываем новое поле для исследований", — добавляет она.

- Существование гравитационных волн было предсказано в рамках общей теории относительности Эйнштейна

- На то, чтобы развить технологию, которая позволила зафиксировать волны, ушли десятилетия

- Гравитационные волны — это искажения во времени и пространстве, которые возникают в результате масштабных событий в космосе

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Ученые полагали, что высвобождение энергии в таком масштабе приводит к возникновению редких элементов — таких как золото и платина. По словам доктора Кейт Магуайр из Королевского университета Белфаста, которая занималась анализом первых вспышек, возникших при слиянии, теперь эта теория доказана.

"С помощью самых мощных в мире телескопов мы обнаружили, что в результате этого слияния нейтронных звезд произошел высокоскоростной выброс тяжелых химических элементов, таких как золото и платина, в космос," — говорит Магуайр. "Эти новые результаты помогли значительно продвинуться к разрешению давнего спора о том, откуда периодической таблице взялись элементы более тяжелые, чем железо", — добавляет она.

Наблюдение за столкновением нейтронных звезд также позволило подтвердить теорию о том, что оно сопровождается короткими выбросами гамма-излучения. Сопоставив собранную информацию о возникших в результате столкновения гравитационных волнах с данными о световом излучении, собранными с помощью телескопов, ученые использовали ранее не применявшийся на практике способ измерить скорость расширения Вселенной.

Один из наиболее влиятельных физиков-теоретиков на планете, профессор Стивен Хокинг в беседе с Би-би-си назвал это "первой ступенькой на лестнице" к новому способу измерения расстояний во Вселенной. "Новый способ наблюдения за Вселенной как правило ведет к сюрпризам, многие из которых невозможно предвидеть. Мы по-прежнему протираем глаза, а точнее, прочищаем уши после того как впервые услышали звук гравитационных волн," — сказал Хокинг.

Сейчас оборудование комплекса LIGO модернизируют. Через год он станет в два раза более чувствительным, и сможет сканировать отрезок космоса, который в восемь раз больше нынешнего.

Ученые считают, что в будущем наблюдения за столкновением "черных дыр" и нейтронных звезд станут обычным явлением. Также они надеются научиться наблюдать за объектами, которые сегодня не могут даже представить, и начать новую эпоху в астрономии.