Тимоти Хигхэм из университета Калифорнии в Риверсайде решил детальнее изучить процесс атаки гадюк, гремучих змей и прочих представителей семейства. Для этого они отправились в пустыню Мохаве на юго-западе США.

С помощью высокоскоростных инфракрасных камер, которые способны делать 500 кадров в секунду в трехмерном формате, они следили за перемещением змей, которые охотились на американских кенгуровых прыгунов (Dipodomys merriami).

Примечательно то, что ученые тем самым развеяли миф о молниеносной реакции и точности гадюки — во многих случаях змея промахивалась во время выпада.