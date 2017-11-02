Согласно данным NASA, космонавты, находящиеся на МКС, нередко сталкиваются с ухудшением зрения и повышением внутричерепного давления. Эти симптомы могут обернуться серьезной проблемой в долгих полетах. Считалось, что их появление связано с перераспределением жидкости в организме и ее приливу к голове в условиях длительной невесомости, но точная причина была неизвестна.

Исследователи предположили, что симптомы могут быть вызваны анатомическими изменениями мозга. Изучив результаты МРТ астронавтов, часть из которых пробыла в космосе от трех месяцев и более, а часть участвовала в краткосрочных миссиях, ученые выяснили, что у 94% космонавтов, участвовавших в длительных миссиях и у 18,8% космонавтов, участвовавших в краткосрочных миссиях сузилась центральная борозда головного мозга.

Также наблюдалось у космонавтов, побывавших в длительных полетах и смещение мозга вверх. У тех, кто пробыл в космосе недолго, таких симптомов не было.

Во время длительного пребывания в космосе структура мозга оказалась подвержена значительным изменениям. Больше всего были затронуты лобная и теменная доли — области, контролирующие движения тела, отвечающие за анализ пространства, исполнительные функции и просоциальное поведение.

"По-видимому, увеличивается количество спинномозговой жидкости и мозг смещается вверх. Дополнительная жидкость в черепе буквально сжимает мозг, сокращая пространство между его областями", — поясняет профессор Рэйчел Сейдлер из Флоридского университета.

Избавиться от избыточного давления можно с помощью поясничной пункции и забора части спинномозговой жидкости, однако методик для проведения этой процедуры в условиях невесомости не существует.

Возможное решение проблемы ученые видят в создании искусственной гравитации. Ее возможно обеспечить, например, благодаря центробежной силе при вращении станции.