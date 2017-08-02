Ученые выяснили, как выглядели первые в мире цветы — они были похожи на современные кувшинки и были двуполыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Чтобы выяснить, как же выглядели первые цветы, ботаники проанализировали историю эволюции цветочных растений, основываясь не столько на ископаемых растениях, сколько на характеристиках их потомков. Они пришли к выводу, что первый цветок был похож на современную кувшинку с тремя слоями лепестков и обладал тычинками и плодолистиками, благодаря чему опылял сам себя.

"Полученные результаты стали важным шагом вперед для понимания происхождения такого количества видов цветов и эволюции покрытосеменных в целом", — отмечают исследователи.

Хотя внешний вид цветка установлен, ученым еще предстоит разобраться, как именно он появился. События, которые привели к возникновению цветов, пока неизвестны.

Изображение — Herve Sauquet & Jurg Schonenberger