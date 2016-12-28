Команда геологов из Рочестерского университета обнаружила останки вида птиц, существовавшего 90 млн лет назад. Кости птицы, названной Tingmiatornis arctica, указывают на то, что она выглядела как нечто среднее между большой чайкой и бакланом. Также птица могла нырять и обладала острыми зубами.

Вместе с предыдущими находками новые ископаемые позволяют выяснить, какой была экосистема в те годы. Кроме того, с их помощью можно изучить эффекты глобального потепления, которое, по мнению ученых, уже происходило ранее, и спрогнозировать будущие изменения климата.

Исследования осадочных пород показали, что птица жила в вулканической местности, где кроме нее обитали черепахи и крокодилоподобные рептилии. Останки птицы были обнаружены выше полей лавы, которые образовались в результате извержений. А выбросы углекислого газа вызвали парниковый эффект, сделав среду благоприятной для Tingmiatornis arctica.