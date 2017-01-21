Ученые планируют создать на территории Казахстана заповедную область для реинтродукции, чтобы возродить вымерших хищников. Благодаря генетической экспертизе специалисты установили, что уссурийские тигры являются наиболее близкими по структуре ДНК к каспийским. Однако они не смогут прижиться в Казахстане, из-за чего было принято решение заменить их на амурских.

"Идея реинтродукции тигров в Центральной Азии с использованием амурского тигра с Дальнего Востока России обсуждалась в течение 10 лет. Правительство Казахстана поддержало данный план еще в 2010 году, — говорит один из авторов исследования Михаил Пальцын. — Но для начала программы нужна была сильная научная база, чтобы найти среду обитания для тигров и лучше изучить возможные результаты реинтродукции при различных сценариях".

После длительного изучения научной литературы ученые выяснили, что каспийские тигры проживали в области площадью 800-900 тысяч квадратных километров близ рек и ручьев. На основе этих данных специалисты назвали лучшим место для этого хищника в дельте реки Или. Проект рассчитан на 25 лет.