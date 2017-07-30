По словам специалистов, находка датируется II веком нашей эры. Младенец был захоронен по варварским традициям, передает Lenta.ru.

Ученые окрестили место "могилой инопланетянина". Антропологи изучили останки ребенка и по незаросшим родничкам пришли к выводу, что на момент смерти ему было не более полутора лет. Рядом с ним были найдены лепной сосуд, мелкие бусины, пастовое стекло и браслет медного сплава, надетый на правую руку.

"Его голова подверглась деформации практически сразу после рождения. В слое, где был обнаружен "инопланетянин" встречаются захоронения от I века до нашей эры по III век нашей эры. К этому же периоду относятся и монументальные каменные склепы, которые считают усыпальницами сарматизированной военной знати Боспорского царства", — заявили специалисты.

Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации, а также служит для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса. Первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи.

Фото: archae.ru