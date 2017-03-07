Эту идею глава подразделения планетологии Джим Грин представил в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне на семинаре "Планетология: видение-2050", посвященном космическим проектам, осуществление которых может начаться не ранее 2050 года. Текст доклада доступен на сайте Университета космических исследований (USRA).

Грин объяснил, как NASA может вывести "магнитный щит" на устойчивую орбиту между Солнцем и Марсом, защитив планету от солнечного ветра и радиации, пишет The Independent. Если это произойдет, специалисты получат возможность исследовать ее без риска умереть от радиационного излучения или удушья.

В прошлом на Марсе было много воды, но планета за время своего существования потеряла от 80 до 90% атмосферы. Щит будет состоять из большого диполя, достаточно мощного, чтобы сгенерировать искусственное магнитное поле, охватывающее всю планету. Этот щит, как предполагается, позволит Марсу медленно восстановить свою атмосферу и стать пригодным для исследователей.

Джим Грин предложил запустить к Марсу космический аппарат, который окружит его искусственным магнитным "щитом". Аппарат будет находиться в точке Лагранжа L1 между Солнцем и Красной планетой и создаст дипольное поле индукцией около 1-2 тесла. О том, как именно может быть реализована такая технология, ученый не сообщает, упоминая в своем докладе лишь использование неких надувных конструкций, отмечает N+1. На данном этапе проект представляет собой скорее общую концепцию, чем конкретный план.

Грин вместе с другими учеными также провел моделирование изменения климата на Марсе, если вокруг нее действительно будет создано искусственное магнитное поле. Расчеты показали, что при наличии "щита", отклоняющего потоки солнечного ветра, атмосферное давление Марса достигнет половины земного всего за несколько лет.

Кроме того, средняя температура на планете увеличится на 4 градуса Цельсия, чего будет достаточно, чтобы спровоцировать переход в газообразное состояние замерзшего углекислого газа на полюсах планеты. Этот газ дополнительно уплотнит атмосферу планеты, а также создаст парниковый эффект, который ускорит таяние льдов на Марсе. Таким образом, как предполагает Грин, удастся восстановить до 1/7 части древнего океана.

Сотрудники NASA соглашаются с тем, что сегодня эта идея "нереалистична", однако не исключают, что такую технологию удастся реализовать в будущем. Грин планирует перепроверить расчеты и более точно оценить изменения марсианского климата после создания магнитного "щита".

NASA изучает возможность колонизации людьми других планет в рамках проекта под названием Hundred Years Starship ("Столетний звездный корабль"), и Марс является наиболее вероятным кандидатом на колонизацию.

Правительство США в сотрудничестве с частными американскими корпорациями планирует организовать экспедицию астронавтов на Марс к 2030-м годам. Частные компании называют более ранние сроки. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил план пилотируемого путешествия к Марсу, которое предполагается осуществить в ближайшее десятилетие, космический корабль Dragon может отправиться на Красную планету уже в 2018 году.