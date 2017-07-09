Манускрипт был обнаружен во время реставрационных работ. Оказалось, что исторический документ содержал медицинские рецепты Гиппократа и неизвестного автора, а также рисунки лекарственных трав. По словам исследователей, артефакт относится к "пальмезитам" — типу рукописей, написанных на двух слоях кожи.

По словам Ахмед Аль-Нимера, руководителя отдела коптской археологической документации в министерстве древностей, текст рецептов был нанесен поверх стертых надписей на первом слое кожи. Это было сделано из-за очень высокой стоимости данного материала в те времена.

Второй слой "пальмезита" содержит "Синайский манускрипт", в который входит неполный текст Ветхого Завета и почти полный текст Нового Завета.

В библиотеке монастыря святой Екатерины хранятся более шести тысяч рукописей. Самые древние из них датируются IV веком нашей эры. Рукописи написаны на арабском, греческом, эфиопском, коптском, армянском и сирийском языках.