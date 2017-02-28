Руководство американской космической компании SpaceX намерено совершить туристический полет вокруг Луны в 2018 году. Как сообщается на официальном сайте компании, в полете примут участие двое туристов.

"Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне", — говорится в пресс-релизе компании.

В SpaceX уточнили, что посадка на поверхность Луны в рамках полета не предусмотрена. Также в компании добавили, что полет будет совершен на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

В настоящее время имена туристов, которые обратились в компанию с просьбой организовать полет вокруг Луны, не раскрываются. По заявлению компании, есть и другие заинтересованные в подобных полетах клиенты.

Также стало известно, что SpaceX отложила запланированный полет на Марс на два года — с 2018-го на 2020-й. Президент компании Гвин Шотуэлл пояснила, что SpaceX требуется больше ресурсов и времени для развития программы экипажей и строительства ракет Falcon Heavy, сообщает The Verge.

В апреле 2016 года SpaceX рассчитывали отправить космический корабль Dragon на планету Марс в 2018 году.