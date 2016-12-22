Струя образовалась в жидком внешнем ядре Земли в районе, расположенном под Северным полюсом. Ширина объекта в настоящее время составляет 420 километров. Таких размеров струя достигла начиная с 2000-го, каждый год увеличиваясь в ширину примерно на 40 километров.

Геофизики полагают, что открытая ими железная струя является одним из объектов, создающих магнитное поле Земли. Свои наблюдения ученые проводили при помощи миссии Swarm — трех спутников Европейского космического агентства, отслеживающих магнитосферу планеты.

Ядро Земли радиусом 3,5 тысячи километров находится под мантией на глубине 2,9 тысячи километров от поверхности планеты. Оно образовано жидким внешним слоем толщиной 2,2 тысячи километров и внутренним твердым ядром радиусом 1,2 тысячи километров.