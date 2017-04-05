Американский палеоэнтомолог Джордж Пойнар из Орегонского университета нашел первые окаменелые клетки крови возрастом 20-30 миллионов лет.

Эритроциты, по словам исследователя, принадлежали предкам людей — древним приматам, — но попали внутрь клеща, которого ученый извлек из янтаря. Об открытии сообщает EurekaAlert!.

Кусок окаменевшей смолы был найден в горном хребте в Доминиканской Республике. Пойнар обнаружил, что в нем находился клещ с двумя крошечными отверстиями в теле, из которого вытекла кровь млекопитающего. По мнению исследователя, эти повреждения указывали на то, что присосавшееся членистоногое было оторвано в процессе груминга — перебирания шерсти и чистке кожи животного. Такое поведение характерно для приматов.

Предположение ученого подтверждает и тот факт, что клещ, в котором содержалась свежая кровь, был найден в янтаре. Это значит, что членистоногое почти сразу же попало в древесную смолу, что могло произойти, если млекопитающее находилось в кроне дерева.

Наряду с окаменевшими эритроцитами также были обнаружены следы паразита Babesia microti, заражающего клетки крови людей и обезьян. Эти одноклеточные паразиты из группы протистов вызывают бабезиоз — заболевание, сходное по симптомам с малярией.

Фото: Oregon State University