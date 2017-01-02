ВИДЕО: Остров Рождества захватили миллионы крабов

Foto: Vida Press Остров Рождества в Индийском океане в конце декабря переживает одно из самых впечатляющих явлений в мире живой природы - миграцию миллионов красных крабов. Каждый год в декабре миллионы красных крабов мигрируют из тропических лесов, расположенных в центральной части острова на берег океана для размножения. Миграция в среднем занимает 18 дней. Крабов настолько много, что пути их миграции напоминают красные ковровые дорожки. Ради крабов на острове перекрывают дороги и строят временные мосты.

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