Каждый год в декабре миллионы красных крабов мигрируют из тропических лесов, расположенных в центральной части острова на берег океана для размножения. Миграция в среднем занимает 18 дней. Крабов настолько много, что пути их миграции напоминают красные ковровые дорожки. Ради крабов на острове перекрывают дороги и строят временные мосты.