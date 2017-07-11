В высоту волны достигают 1 сантиметра, в длину — 20 сантиметров. Возмущения формируются в озерах из жидкого метана и этана. К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав данные радарного исследования спутника Сатурна, проведенного станцией Cassini, а также построив компьютерную модель, которая описывает формирование волн в озерах Титана.

Ученые полагают, что небольшие размеры волн на поверхности водоемов спутника Сатурна облегчат поиск жизни с помощью спускаемых аппаратов.

Титан в полтора раза больше Луны в диаметре и почти вдвое по массе. В атмосфере спутника Сатурна, как и Земли, преобладает азот. В газовой оболочке Титана на него приходится до 95 процентов объема. Это небесное тело, не считая Земли, является единственным объектом в Солнечной системе, на поверхности которого присутствует жидкость, состоящая из углеводородов (главным образом метана и этана).