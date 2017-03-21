Впервые составлена карта мощнейших супервулканов Земли

На планете, согласно исследованиям ученых, за последние 2,5 миллиарда лет произошло 15 извержений супервулканов, которые привели к формированию такого же числа крупных трапповых провинций.

Самая древняя такая провинция возникла примерно 2,42 миллиарда лет назад на юго-западе современной Австралии, а самая молодая — примерно 17 миллионов лет назад на западе Северной Америки, где в настоящее время находится Йеллоустонский вулкан.

Супервулкан отличается от вулкана тем, что его извержение приведет к глобальным климатическим изменениям. Последнее связано с огромными выбросами материи из литосферы и мантии, более триллиона тонн, в окружающее пространство. Эти вещества, попадая в атмосферу, изменяют ее химический состав и блокируют доступ солнечного света, а на поверхности планеты создают так называемые магматические траппы (типичный пример — плато Путорана в Сибири).

Одно из самых крупных подобных событий произошло 252 миллиона лет назад в районе современного Норильска, что спровоцировало великое пермское вымирание.

Карта супервулканов в истории древней Земли