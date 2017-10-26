Специалисты получили 12 здоровых поросят, у каждого из которых в среднем на 24 процента меньше подкожного жира, чем у обычных свиней, передает Lenta.ru.

Модификация животных произведена с использованием технологии CRISPR/Cas9, благодаря которой у поросят появился ген UPC1, отвечающий за терморегуляцию. Данная единица наследственности присутствует у большинства млекопитающих, но ее нет у свиней. Свиньи получили UPC1 от мышей.

После достижения шести месяцев 12 генетически модифицированных поросят умертвили с целью анализа состояния животных, которые, как отмечают ученые, оказались здоровы. Кроме того, один самец успел спариться, в результате чего появилось здоровое потомство.

"Людям нравится есть свинину с менее жирным, более постным мясом", — говорит Цзяньго Чжао из Института зоологии Китайской академии наук в Пекине. Эксперт уверен, что генетическая модификация животных не повлияла на вкус мяса.

Ранее американские и китайские ученые нашли безопасный способ создания свинолюдей — химер, в которых присутствуют клетки свиней и людей. Ученые вживляли человеческие стволовые клетки в эмбрионы свиньи. В результате получалась смесь из человеческих и свиных клеток, которую на месяц подсаживали самке свиньи.

Этот процесс оказался очень неэффективным: из 2075 подсаженных эмбрионов в течение 28 дней развивались лишь 186 штук. Однако при этом были признаки того, что человеческие клетки продолжают функционировать как часть химеры.

А в соцсети Facebook стал популярным аккаунт камбоджийской фермы, где выращивают необычно крупных мускулистых свиней, которых по достижении определенной формы отправляются на убой. Свиньи имеют мощное телосложение и иногда с трудом передвигаются.