Главный вывод — для кошек крайне важно социальное взаимодействие с людьми. По мнению ученых, животные получают от этого удовольствие.

К подобным выводам авторы пришли, отследив индивидуальные предпочтения кошек в таких категориях, как социальное взаимодействие, доступ к продуктам, игрушкам и запахи. Большинство животных предпочло общение с человеком другим факторам, в частности питанию, которое оказалось на втором месте. В эксперименте участвовали 50 домашних кошек и животных из приютов, за которыми специалисты наблюдали в течение нескольких часов.

"Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в случае, если у них был прямой выбор между социальным взаимодействием с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий", — пишут авторы исследования.

Работа ученых опровергает популярный миф о том, что кошки являются эгоистичными и равнодушными к человеку животными. Ранее специалисты объяснили любовь кошек к одиночеству и коробкам.