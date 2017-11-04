Первый в мире реалистичный секс-робот имитирует молодого мужчину, который сможет удовлетворить запросы большего числа людей. Разработчики утверждают, что наградили робота идеальными характеристиками — пропорциями тела и размером полового органа. Цена секс-робота должна составить около 1700 долларов.

Ранее сообщалось, что в австрийском Линце на фестивале электронных искусств посетители сломали первую секс-куклу с искусственным интеллектом Саманту, чья стоимость составляет 3700 евро. Создатель куклы — Серхи Сантос из Барселоны.

Специалисты по кибербезопасности обеспокоены растущей популярностью секс-кукол и прогнозируют скорую эпидемию убийств, совершенных роботами, обладающими искусственным интеллектом или умеющих подключаться к интернету, сообщает Lenta.ru.

Эксперт Ник Паттерсон утверждает, что атаки хакеров на секс-гаджеты могут оказаться серьезнее взломов компьютеров и мобильных телефонов. Злоумышленник, получивший доступ к управлению роботом, сможет передавать любые команды, вплоть до приказа убить своего хозяина.