Международное научное сообщество на ежегодном конгрессе Европейской коллегии нейропсихофармакологии в Амстердаме признало, что в мире не существует средства, позволяющего стопроцентно победить тяжелое похмелье, по-научному — вейсалгию.

Такие выводы были сделаны на основе масштабного исследования, сообщает французская газета Libération. При этом до сих пор не удается дажее точно установить, что именно вызывает это состояние: обезвоживание ли организма, гипогликемия (снижение концентрации глюкозы в лимфе), какие-то воспалительные процессы, либо просто "ломка", спровоцированная абстинентным синдромом.

В исследовании принимали участие 789 человек. Все они были обязаны в течение месяца представлять ученым подробные отчеты о том, что пили, сколько пили и как потом себя чувствовали. В итоге точно удалось установить лишь одно: сила мучений находится в прямой зависимости от количества выпитого, а заявления некоторых людей о том, что они якобы не страдают от похмелья, является не более чем вымыслом, передает ТАСС.

По мнению специалиста из Центра острых отравлений города Лилля (Франция), токсиколога Жиля Демарка, многие советы по преодолению похмелья на самом деле являются вредными. В частности, это касается рекомендации принять кофе, указывает газета Le Monde.

Демарк рекомендует также не употреблять тяжелую пищу, а есть фрукты, слабокалорийные молочные продукты, а также "медленные" углеводы (хлеб, рис, макароны).