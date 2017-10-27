Проверьте свои шпионские навыки на нашей следующей головоломке. Сможете ли вы забраться в штаб врага? Попробуйте взломать код доступа!

Загадка 19

Чтобы получить доступ к штабу врага, нужно ввести код. Вам удалось выяснить, что ключ — следующее число в этой последовательности:

1, 11, 21, 1211…

Так каков секретный код?

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Ответ

Кодовая комбинация — 111221.

Решение задачи:

Каждое число описывает предыдущее. То есть, 11 — это одна единица (1), 21 — это две единицы (11), а 1211 — это одна двойка и одна единица (21).

Значит ряд должен продолжиться комбинацией, описывающей число 1211, как "одна единица, одна двойка, две единицы". То есть, 111221.

Загадка Лорен Чайлд, автора серии книг "Ruby Redfort". Подробнее на сайте программы Today.