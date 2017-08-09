Первыми симптомами была боль и онемение в ногах. Состояние мужчины ухудшалось в течение шести месяцев, в результате чего он был вынужден использовать трость, а в конечном счете перестал ходить.

Врачи выявили поражение спинного мозга, вызванное острым недостатком меди в организме. Дефицит этого металла затрагивает кости, кровеносные сосуды, иммунную систему, способствуя также потере тонкого моторного контроля конечностей. В тяжелых случаях это может привести к смерти.

Специалисты определили, что послужило причиной недостатка меди: избыточное содержание в организме британца цинка. Хотя цинк — важный для человека микроэлемент, он может связываться с теми же рецепторами, что ионы меди, нарушая химический баланс в клетках.

Сообщается, что заболевший использовал в неделю по три-четыре тюбика пасты с цинком для ухода за зубными протезами, что вызвало интоксикацию. Введение в организм меди остановило развитие заболевания, однако британец теперь прикован к инвалидной коляске.