Любящему мужу и отцу, человеку, который никому не отказывал в помощи, Николаю Афанасьеву сегодня необходима поддержка: сразиться с агрессивной меланомой может лишь лекарство нового поколения, годовой курс которого стоит более 51 тысячи евро. Значительную часть суммы уже удалось собрать, но останавливаться на полпути нельзя…

Николай и Оксана — удивительно светлая и любящая пара. Маленькая семья Афанасьевых живет в Кекавской волости, в небольшом домике за городом. Сюда они переехали лет семь назад, продав свою квартиру в Риге, чтобы быть поближе к природе. Николай своими руками превратил дом в уютное семейное гнездышко.

В следующем году будет 30 лет, как Николай и Оксана поженились. В далеком 1988-м году они познакомились, когда Оксана, рижанка, поехала с подружкой в Псковскую область, где у той жила бабушка. Там она встретила Николая, чтобы уже не расставаться. Сейчас у них взрослый сын, который тоже живет с ними.

Когда осенью 2016 года Николай обратился к врачу для проверки воспаленного лимфоузла под мышкой, то не ожидал услышать ничего страшного. Он всегда следил за здоровьем, жил без вредных привычек — словом, ничего такого, что могло бы стать очевидной причиной. Диагноз оказался шоком — меланома. В одну минуту мир Николая обрушился…

По отзывам друзей, Николай — веселый, добрый и отзывчивый человек, очень хороший друг. Готов всегда прийти на помощь. При этом самому ему, когда он оказался в критической ситуации, трудно было преодолеть себя, чтобы просить помощи. Не хочет никого грузить своими проблемами. Но, конечно, без помощи людей им не обойтись.

Николай мечтает увидеть, как женится сын и понянчить внуков. До болезни и инвалидности он был водителем международных автобусов и очень любит свою работу. Сегодня трудиться сутками за двоих приходится Оксане.

Врачи считают, что в случае Николая есть спасительное лекарство — консилиум назначил ему курс нового швейцарского препарата Zelboraf (Vemurafenibum), который блокирует и останавливает развитие меланомы. Цена лекарства — 51 432 евро на годовой курс. Каждый второй месяц Николаю нужно платить от 7346 до 9184 евро. По сути, это цена жизни.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Николая до 15 августа. Стоимость звонка — 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ помощи Николаю. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую на оплату лекарства.

Помочь Николаю Афанасьеву можно также прямым перечислением:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код — HABALV22

Номер счета — LV95HABA0551006150241

Цель — Palīdzība Nikolajam Afanasjevam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых.