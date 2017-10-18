Инаре из Краславы 55 лет. Четыре года назад ей поставили ужасный диагноз, который полностью изменил ее жизнь — лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы).

За последние четыре года Инара прошла четыре курса химиотерапии, лучевую терапию, но болезнь не отступила. Врачи констатировали, что болезнь очень устойчива к химиотерапии. В данный момент Инара борется с постоянной высокой температурой и полным бессилием — это признаки того, что рак прогрессирует.

Единственная надежда на выздоровление — это лекарство "Brehtuximab vedоtin", но его покупку не компенсирует государство.

Инаре необходимо восемь циклов этого лекарства. В одном цикле три флакона лекарства на сумму 13 563 евро, всего нужно 24 флакона на общую сумму 108 508 евро. Национальная служба здоровья в компенсации отказала. Инаре срочно надо принимать лекарства, но у ее семьи нет таких средств.

Вы можете помочь Инаре. Деньги можно жертвовать через фонд Ziedot.lv — здесь.