Лиепайчанке Татьяне Андреевой 59 лет, и последние семь лет она борется со злокачественной опухолью — лимфомой Ходжкина. Татьяна все годы постоянно лечилась, но болезнь вернулась.

Татьяна испытывает сильные боли и ей трудно ходить. Химиотерапия больше не помогает и следующей возможностью лечения может стать медикамент Brentuximab vedotin, который надо принимать через каждые три недели.

Один курс лечения этим препаратом стоит 9042 евро, для восьми курсов необходимы 72 388 евро. У Татьяны и ее близких таких средств нет, а государство эти медикаменты не компенсирует и в просьбе о поддержке в Минздраве женщине отказали.

Татьяна и ее крестный сын Денис просят о помощи. Денис, сам остро нуждающийся в медицинской реабилитации, готов отказаться от собранных для него средств, чтобы хоть как-то помочь своей крестной, которая борется за жизнь.

Помочь Татьяне можно, сделав пожертвование через фонд Ziedot.lv — здесь.