Мечта Дарины Ивановой — стать чемпионкой по теннису на колясках. У девочки врожденный дефект позвоночника, который позволяет ей ходить только при помощи специальных ортезов, из которых она выросла. Новые делают в Эстонии, что стоит 5789 евро, из которых 1707 евро компенсирует Латвия. Необходимо собрать оставшиеся 4082 евро, но у семьи таких денег нет. В наших силах помочь девочке.

В свои 13 лет Дарина уже не раз доказала, что невозможное — возможно. У нее тяжелый диагноз — spina bifida (врожденный дефект трубчатого нерва позвоночника). На второй день после рождения малышке сделали операцию, а впоследствии — еще девять. Сейчас девочка передвигается при помощи специальных ортезов и в инвалидной коляске.

В детстве Дарина хотела стать врачом-рентгенологом — это был единственный специалист, к которому ходить было не больно. Самостоятельно девочка может пройти лишь несколько шагов, опираясь на костыли — от дивана до коляски, от коляски до дверей. Чтобы позвоночник держался вертикально и не скручивался, она носит специальный корсет. А чтобы не упасть, ноги закрепляются ортезами.

В Латвии для детей с таким диагнозом нет специальных медицинских программ, в то время как в соседней Эстонии для них с рождения разрабатывают план обязательной пожизненной реабилитации, куда входит, например, спортивное плавание и массаж. Изучив вопрос, мама Дарины Елена нашла много подтверждений тому, что лучшее средство реабилитации — физическая активность. Начать решили с плавания. Единственный бассейн, который пошел семье навстречу, комплекс на Кипсале. Правда, занятия пришлось прервать — по финансовым соображениям.

Позже решили попробовать теннис на колясках. Кумиром Дарины стала знаменитая голландская спортсменка белокурая красавица Эстер Вергеер — лучшая теннисистка-колясочница всех времен и народов. Семикратная чемпионка мира, она 42 раза становилась победительницей турнира "Большой шлем", 14 лет была первой ракеткой мира.

Дарину часто возят на консультации в Петербург — там теннис на колясках очень развит. Девочка начала тренироваться, и постепенно спорт стал важной частью ее жизни. Оказалось, что существуют международные программы для юниоров-колясочников, можно участвовать в соревнованиях. На одном из турниров Дарина познакомилась с самой Эстер Вергеер! Чемпионка дала девочке из Латвии примерить свою золотую медаль Лондонской Олимпиады. Так что Дарина решила обязательно в будущем попасть на Паралимпиаду и победить. Дарина и ее мама точно знают: если сидеть и плакать, ничего не произойдет. Надо верить в лучшее и идти к цели.

Сейчас Дарина подросла, и ей нужно заказывать ортезы по новым меркам. Необходимые специальные ортезы бесплатно не положены. Самый ближний и недорогой, подходящий девочке вариант — заказать их в Эстонии: там сняли мерки и берутся изготовить то, что требуется. Стоимость — 5789 евро. Часть суммы в размере 1707 евро компенсирует государство. Семья должна доплатить 4082 евро, но у них таких денег нет, поэтому они впервые обратились за помощью.

В фонде ziedot.lv для Дарины Ивановой открыт специальный счет, собранные на котором деньги целиком пойдут на покупку ортезов.

Также деньги можно пожертвовать через благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро), который работает для Дарины до 24 января.