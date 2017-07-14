История Екатерины Лебедевой — эталон крепости духа. Из-за тяжелой болезни большую часть жизни Катя провела, лежа в кровати. Это не помешало ей заочно учиться, работать и содержать семью. Отзывчивые люди собрали деньги на операцию в Финляндии, после которой девушка смогла сидеть. Чтобы стать еще более самостоятельной, Кате нужна коляска с электронным управлением, на заказ которой надо собрать 3968,73 евро.

В полтора года врачи поставили Кате тяжелый диагноз — спинальная амиотрофия Кугельберга-Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, сдавливаются внутренние органы. У Кати, помимо сильнейшего искривления позвоночника, деформировались и тазобедренные суставы — они зажали нервы, что причиняло постоянную боль… Ходить, сидеть и даже двигаться самостоятельно девочка не могла.

Восемь лет назад, когда Кате было 17, она потеряла маму. Несколько лет жила в Риге у родной тети — в двухкомнатной "хрущевке" на пятом этаже без лифта. Практически все время Катя проводила, лежа в кровати.

Два года назад она впервые решилась открыто рассказать о себе и попросить помощи. Деньги нужны были для оплаты операции на позвоночнике, которая дала бы ей возможность хотя бы сидеть в инвалидной коляске. На просьбу о помощи откликнулись сотни неравнодушных людей. Рижане-студенты московских творческих вузов и молодые актеры провели благотворительный вечер поэзии в поддержку девушки. Серьезная сумма на операцию была собрана очень быстро. У Кати появилось много друзей.

"Были знакомые люди, которые говорили мне, что просить помощи у чужих некрасиво. И я долго не могла этого сделать, — рассказывает Катя. — А сейчас я каждый день убеждаюсь, как много отзывчивых людей у нас живет. Я точно знаю, что как ты относишься к людям, так и они к тебе.

Недавно я написала в группе жителей Огре в соцсетях обращение с просьбой помочь мне утром выехать из подъезда — спустить коляску. И буквально сразу получила более двадцати откликов от людей, которые предлагали помощь. Некоторые были готовы приезжать помогать даже из Елгавы. Кто-то предлагал вместе погулять. Простые мелочи, но они говорят о том, как много людей с добрыми сердцами…"

Катя перенесла три сложнейших операции в финской клинике Orton, благодаря этому теперь она может пользоваться коляской и бывать на воздухе. Сидеть ей можно 8 — 10 часов в день, что большое достижение.

Год назад она переехала в Огре — к младшей сестре Нике и отчиму. Там квартира находится на первом этаже, а мама Кати в свое время успела приспособить помещения к потребностям дочери — расширила дверные проемы в комнатах и ванной, чтобы туда проходила инвалидная коляска. Никаких поблажек Катя себе никогда не делала, она заочно поступила и училась на факультете психологии в московском институте (сегодня осталось только защитить диплом). И постоянно работает — с помощью пальчиков на правой руке набирает в своем айфоне рекламные тексты на латышском и русском языках и, таким образом, зарабатывает скромные деньги на жизнь для себя и своей сестры-подростка.

В мае с Катей опять случилась беда — съезжая с пандуса, она выпала из коляски и получила перелом обеих ног. Этот пандус у подъезда Катя "выбивала" у домоуправления несколько месяцев, но построили его неправильно — слишком большой угол подъема. После падения Кате полгода предстоит провести в гипсе. Она очень надеется, что кости срастутся раньше, и она не останется на все лето без прогулок.

Управление Namusaimnieks города Огре отреагировало на случившиеся очень оперативно, у подъезда уже построили "правильный" пандус. Сама Катя, будучи человеком неконфликтным, не стала подавать в суд на виновных в ее травмах.

Сейчас у Кати самые близкие на свете люди — это 15-летняя сестра Ника и дедушка по маминой линии, живущий в Огре неподалеку от дома девочек. Отчим сейчас серьезно болен. Рассчитывать девочкам в большей степени приходится на себя… Ника изо всех сил старается помогать сестре — бегает в магазин, убирает квартиру, готовит еду, кормит Катю, выходит с ней на прогулки. Большую помощь по хозяйству оказывает дедушка, который старается не оставлять Катю. Тем временем на ней — весь семейный бюджет: нужны деньги на питание, оплату квартиры и прочие необходимые для жизни вещи. От постоянной работы в телефоне к вечеру у Кати так устают глаза, что она не может различить даже самый крупный шрифт.

Новая коляска, которую берутся изготовить для Кати по специальному проекту в Германии, может стать для нее настоящим спасением и возможностью хоть на сотую долю приблизиться к той жизни, которой живет большинство здоровых людей. Этой коляской она сможет управлять с помощью джойстика с сенсорными кнопками. И получит возможность передвигаться не только по квартире, но даже гулять по улице самой. Для этого достаточно, чтобы сестричка помогла ей выйти из подъезда и преодолеть пандус, а дальше Катя сможет обойтись без посторонней помощи.

Катина мечта — самостоятельно путешествовать по променаду вдоль реки в Огре, которая находится рядом с ее домом. За счет особого устройства колес и специального моторчика в новой коляске она сможет достаточно легко преодолевать железнодорожные и трамвайные пути, что проблематично в старой коляске, даже с сопровождающими.

Средняя цена стандартной модели такой коляски — 3500 тысячи евро. Но в Катином случае она не годится. Девушка слишком мала для стандартного сидения и будет из него "выпадать". Для Кати обещают собрать индивидуальную коляску под параметры ее фигуры. За это нужно доплатить. Всего получается более 7000 евро. Часть суммы берется компенсировать центр "Вайвари".

Остается собрать 3968,73 евро.

В фонде ziedot.lv для Екатерины Лебедевой открыт специальный счет — здесь. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся. Вся сумма ПОЛНОСТЬЮ поступит напрямую на оплату коляски.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Кати до 18 июля.