10 февраля в 19.00 в церкви Св. Павла пройдет благотворительный концерт "Шедевры для скрипки и органа". Елена Привалова-Эпштейн (орган) и Юрий Савкин (скрипка) исполнят всемирно известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна и других знаменитых композиторов. Собранные пожертвования пойдут на лечение 12-летнего Рената Кирилова из Бауски.

Елена Привалова закончила Московскую консерваторию им. Чайковского, несколько лет входила в состав экспертного совета фестиваля "Золотая Маска", регулярно играет в Московских органных залах: Кафедральном соборе святых Петра и Павла, Музее-заповеднике Царицыно, в Большом зале Российской академии музыки им. Гнесиных. Сейчас она живет с семьей в Латвии и проводит органные концерты в церкви Св. Павла. Большая часть ее концертов в церкви — благотворительные. В том числе и этот — в помощь мальчику из Бауски.

Foto: no privātā arhīva.

С рождения Ренату Кирилову был поставлен диагноз — ДЦП (детский церебральный паралич), уже в 3 месяца ему сделали первую операцию — поставили специальный шунт в голове и отправили домой в Бауску. 24-летняя мама, живущая в маленьком городке, совершенно не представляла, что дальше делать с ребенком, у которого полностью деформированы коленные суставы и стопы, вывихнуты бедренные кости, а это — сильные боли и невозможность двигаться.

В Латвии оперировать Рената не взялись. Сказали, что для своего диагноза он и так не плох. В 5 лет мальчику сделали серьезную операцию в ортопедической клинике Мюнхена — он смог встать на ноги и начал ходить. А потом и заговорил. Его первым словом было "мама". Сейчас предложения даются Ренату еще с трудом, но говорит он с удовольствием, взахлеб — обо всем на свете. Особые отношения у него с цифрами — он наизусть знает расписание спортивных трансляций и любимых телепередач, розыгрышей "Супербинго" и автобуса "Рига-Бауска". Помнит, c каким счетом сыграли его любимые команды. Болеет за "Динамо-Рига" и обожает их тренера Нормунда Сейейса.

Есть у Рената заветная мечта — когда-нибудь встать на коньки. И чтобы мама Инна тоже научилась красиво кружиться на льду — как Маша из его любимого мультика "Маша и Медведь". Сам Ренат думает стать шофером, чтобы водить рейсовые автобусы — такие, на которых они с мамой ездят из Бауски в Ригу.

Этим красивым мечтам не так уж сложно сбыться, но есть препятствие. В феврале Ренату будет 13 лет. Он быстро растет. Это тот возраст, когда детям с подобным диагнозом требуется повторная операция на ногах, чтобы кости не деформировались.

Проводивший в Риге консультации немецкий хирург Берниус после обследования назначил операцию в клинике Мюнхена. Ее стоимость вместе с дорожными расходами составляет 15 886 евро. Собрано уже 6564 евро. Осталось собрать 9322 евро. И у Рената и его мамы случится еще одно чудо. Он будет ходить без боли. А мама будет чаще улыбаться.

Деньги в помощь Рената можно пожертвовать на благотворительном портале ziedot.lv.

Благотворительный органный концерт в церкви Св. Павла (ул. Деглава, 1) состоится при поддержке программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom. Вход — свободный, за пожертвования. Все собранные средства пойдут на операцию 12-летнему Ренату Кирилову из Бауски.