Звезда сериала "Оттепель" Яна Сексте примет участие в вечере поддержки юрмальчанки Анастасии Назаровой

В новом театральном пространстве арт-платформа Stadia состоится уникальный благотворительный вечер театра, музыки и поэзии. Маститые и начинающие московские и рижские актеры впервые вместе выйдут на одну сцену и исполнят любимые стихи, отрывки из прозы и музыкальные произведения. Собранные средства пойдут в помощь 36-летней молодой маме Анастасии Назаровой — на оплату нового протеза ноги, чтобы она могла ходить без боли.

Вечер проведут актриса московского театра под руководством Олега Табакова и звезда сериала "Оттепель" Яна Сексте, актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Татьяна Лукашенкова, Евгений Шур, Алексей Коргин и Екатерина Фролова, руководитель арт-платформы Stadia Татьяна Черковская, выпускники ГИТИСа и ныне московские актеры Грета Сабурова и Никита Осипов, студентка Московского государственного института культуры Оксана Карая и недавно поступившие в Высшее театральное училище им. Щепкина рижане Александр Удодов и Мария Карая.

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В программе — проза Сент-Экзюпери, Войновича и Енгибарова, стихи Мандельштама, Маяковского, Гумилева, Цветаевой и Ахмадулиной, романсы на стихи поэтов Серебряного века.

Все собранные на вечере средства пойдут в помощь 36-летней юрмальчанке, маме 3-летнего мальчика Анастасии Назаровой — на оплату нового протеза ноги, чтобы она могла ходить без боли. Тот, c которым Анастасия живет сейчас — старый и тяжелый, ему 22 года. Современный протез стоит 22 669 евро. Большую часть суммы отзывчивые люди помогли собрать. Осталось совершить последнее усилие — не хватает около 4500 евро.

Примерная продолжительность вечера — 2 часа. По окончании — неформальное общение. Вход за пожертвования. Всех неравнодушных к прекрасному и доброму ждут 14 августа в 19.00 в арт-платформе STADIA по адресу: Рига, ул. Гертрудес, 24.

Свой приход ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердите заранее, зарегистрировавшись по электронной почте zala.lampa@gmail.com или по тел. 26159472 — зал небольшой, и количество мест ограничено.

Вечер проводят благотворительная программа "Зеленая лампа" (радио Baltkom) и Фестиваль Stanislavsky.lv.