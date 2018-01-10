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Новые Правила пожарной безопасности вступили в силу еще в 2016 году. Но для внедрения отдельных требований предусмотрен переходный период. Нововведения требуют серьезных затрат от владельцев недвижимости, пишет Latvijas Avīze.
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