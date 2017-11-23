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- 6. Что еще: ОСТА, путешествия с животными и подозрительные турагентства
"Невыездные" паспорта и визовые ловушки. Простые правила, которые могут спасти ваше путешествие(24)
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Паспорт, авиабилеты, страховка — минимальный, но вряд ли достаточный набор для любого путешественника. Перед рождественскими каникулами портал Delfi обобщает полезную информацию о том, как подготовиться к самым разным неожиданностям и не испортить себе отдых.
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