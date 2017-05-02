22 котлеты и суп за 6 евроцентов. Как прожить на 2 евро в день: первая неделя эксперимента

"Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить! Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше: картофель-фри, картофель-пай. Это такими стружечками, жарится в кастрюле в кипящем масле. Картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой. Картофельные оладьи. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом. Шаники!" — говорила героиня Надежды Румянцевой Тося в старом фильме "Девчата"… Вот так бы питаться мне не хотелось.

Денис Бартецкий в рамках совместного с порталом DELFI эксперимента прожил первую неделю при крайне ограниченном бюджете — не более двух евро в день на питание. Условия эксперимента, а также рекомендации диетолога по поводу того, как питаться в условиях крайней экономии — здесь.



Я достаточно долго определялся с меню. Все-таки ужаться в четырнадцать евро в неделю, при этом питаться сытно, полезно и вкусно — это немного проблематично. Тут должны быть и мясо, и злаковые, и овощи, и фрукты. В реальной жизни я редко об этом задумываюсь, я просто иду в магазин. На что глаз упал — то и покупаю. Сейчас ситуация иная.

По моему твердому убеждению, бюджетная продовольственная сеть магазинов в Латвии — это миф. Есть магазины, в которых практически все, но на пару центов дороже, а вот магазина, где все продукты однозначно будут дешевле — увы, нет. Поэтому решено было обойти как можно больше торговых точек и не полагаться только на рекламные проспекты. Вперед по продуктовым!

Путешествие по магазинам я начал с составления списка необходимых мне продуктов для недельного рациона. Обязательно — мясо. Это один из самых дорогостоящих товаров в моей продуктовой корзине. Выбор пал на куриное филе. Да, это не самый бюджетный вариант мяса, но, во-первых, в одной из торговых сетей оно предлагалось по достаточно вменяемой цене. Во-вторых, это будет хорошим источником белка. Берем. Далее зерновые — геркулес, горох. Эти продукты стоят сравнительно недорого, полезны. То, что "доктор прописал". Взял и пачку макарон. Не совсем бюджетных, но хороших. Из свежих овощей я смог позволить себе морковь, капусту, листовой салат, огурец. Огурцы — Голландия, остальное — местное. Из фруктов — польские яблоки. Остальные продукты были куплены исходя из меню и моих личных пристрастий. Я немного выбился за рамки еженедельного бюджета, а значит, следующий раз потратить нужно будет меньше. Правда, и небольшая часть продуктов, как я надеялся, останется на будущее.

Foto: Денис Бартецкий

Итак, вот список того, что я приобрел:

Куриная грудка свежая 3,99 (1 кг)

Геркулес 0,48 (0,5 кг)

Отруби ржаные 0,22 (0,2 кг)

Горох суповой 0,58 (1 кг)

Макароны цельнозерновые 0,79 (0,5 кг)

Корень сельдерея 0,34 (0,7 кг)

Соя сушеная, в гранулах 0,91 (0,200 кг)

Морская капуста сушеная 0,70 (100 гр)

Творог 1,33 (0,4 кг)

Яйца 0,79 (10 шт)

Морковь свежая 0,68 (2 кг)

Капуста свежая 0,46 (1,3 кг)

Огурец свежий 0,47 (0,3 кг)

Салат листовой 0,60

Лук репчатый 0,09 (0,3 кг)

Яблоки 0,92 (2,1 кг)

Пахта 0,92 (2 литра)

Масло сливочное 0,91 (0,2 кг)

Соль 0,24 (1 кг)

Перец черный, молотый 0,20

Итого: 15,62 евро

Некоторые позиции из придуманного меню я готовлю сразу на всю неделю, что-то буду готовить ежедневно. Заранее я варю суп — при всей скудности ингредиентов и простоте готовки получается вкусно. Периодически я готовлю его и в обычной жизни. Рецепт прост. Развариваем горох (чуть больше половина пачки), засыпаем нарезанную кубиками морковь, кубиками побольше — корень сельдерея, соль, перец. Хорошо еще добавить тмин, а в конце рубленную кинзу и петрушку. Но, как вы понимаете, не в этот раз. Получается четырехлитровая кастрюля питательного (полагаю, что и полезного) супа стоимостью всего 0,90 евро. Четыре литра — это шестнадцать стандартных порций. Путем несложных подсчетов вычисляем стоимость одной тарелки супа — 0,06 евро.

Также заранее я готовлю котлеты. Куриную грудку и лук — в мясорубку. Соевые гранулы "завариваем" кипятком, они серьезно увеличиваются в объеме. Остужаем. Добавляем два яйца, соль, перец. Замешиваем. Формируем котлеты. Соей, собственно, мы увеличили и количество будущих котлет, и содержание белка. Из-за отсутствия растительного масла, выпекаем в духовке, смазав сливочным. На выходе получается 22 штуки. Стоимость одной котлеты — 0,25 евро. Ежедневно мы сможем позволить себе до трех штук.

Недельный рацион

Завтрак — овсянка, стакан пахты, яблоко.

Обед — суп.

Обед номер два — котлеты с макаронами, морковным, капустным салатом либо морской капустой, свежим огурцом.

Ужин — яйцо, творог.

Первый день прошел вообще без дискомфорта. С утра — овсянка, потом суп, котлеты с капустно-морковным салатом, макароны, вечером — творог. Ем с аппетитом, какое-либо чувство голода отсутствует. Всего хватает. Ну, почти всего. Салат, конечно, неплохо было бы заправить маслом. А так — все вкусно, соя в котлете практически не ощущается.

Второй день тоже проходит без каких-либо эксцессов. На завтрак всю неделю у меня овсяная каша (геркулес, отруби, соль, перец). Геркулеса хватит как минимум на неделю. Стоимость одной порции 0,10 евро. Стоимость всего завтрака — тридцать пять центов. Далее идет порция супа. Чуть позже — котлеты, на гарнир — морская капуста. Сушеную морскую капусту следует замочить (она существенно увеличивается в объеме), далее отварить в течении пятнадцати минут. Она свободно хранится в холодильнике пару дней. Продукт полезный, содержит много витаминов и минеральных веществ, да и просто мне она по вкусу. Дополняем наш обед свежим огурцом. Стоимость такого обеда около 65 центов. На ужин — все тот же творог, одно вареное яйцо.

Меню на два следующих дня было аналогичным. Немного тревожит продуктовая однообразность: питаться этим мне еще всю неделю. Возможно, я где-то просчитался с выбором продуктов. Творог закончился, ужинать теперь я буду вареным яйцом, котлетой. Неимоверно хочется кофе.

В пятницу в рационе, кроме ужина, ничего не поменялось. Заметил любопытную вещь — объем порции начал уменьшаться. То есть, если с утра я ем с аппетитом, то днем целая порция уже не лезет, ем машинально. И не то, чтобы хочется каких-либо других продуктов, просто не лезет. Макароны к обеду варить не стал. Суббота была аналогичной.

Воскресенье было тяжелым днем. Рано утро пошел на поезд, 4,5 часа провел в дороге. Час заняли некоторые дела. И опять поездом назад. С собой суп с овсянкой не возьмешь, макарон не насыплешь. Нет, теоретически, конечно, можно все, но я предпочел "попоститься". Только в третьем часу был дома. Отлично пошли и суп, и котлеты, и макароны, и все остальное.

Собственно остаток по продуктам на конец недели таков: горох — чуть меньше, чем половина килограмма, отруби — половина пачки, половина пачки масла, половина пачки сушеной морской капусты, геркулеса на две порции, одна порция макарон, соль. На дне кастрюли — остатки супа. Не густо.

Напоминаю, что одна из целей этого эксперимента — не погоня за самыми дешевыми продуктами, не желание показать, как прожить на одной картошке и суповых наборах, но понять, можно ли питаться вкусно, полезно и сытно на два евро в день. Единственное, что меня сейчас смущает — это однообразие продуктов на неделю. Постараюсь что-то поменять. Самочувствие нормальное, вес — не изменился. My Wish List на следующую неделю: кофе, специи. В комментариях с удовольствием бы выслушал ваши пожелания и советы.