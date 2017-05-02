22 котлеты и суп за 6 евроцентов. Как прожить на 2 евро в день: первая неделя эксперимента

Денис Бартецкий в рамках совместного с порталом DELFI эксперимента прожил первую неделю при крайне ограниченном бюджете — не более двух евро в день на питание. Условия эксперимента, а также рекомендации диетолога по поводу того, как питаться в условиях крайней экономии — здесь.
Я достаточно долго определялся с меню. Все-таки ужаться в четырнадцать евро в неделю, при этом питаться сытно, полезно и вкусно — это немного проблематично. Тут должны быть и мясо, и злаковые, и овощи, и фрукты. В реальной жизни я редко об этом задумываюсь, я просто иду в магазин. На что глаз упал — то и покупаю. Сейчас ситуация иная.
По моему твердому убеждению, бюджетная продовольственная сеть магазинов в Латвии — это миф. Есть магазины, в которых практически все, но на пару центов дороже, а вот магазина, где все продукты однозначно будут дешевле — увы, нет. Поэтому решено было обойти как можно больше торговых точек и не полагаться только на рекламные проспекты. Вперед по продуктовым!
Путешествие по магазинам я начал с составления списка необходимых мне продуктов для недельного рациона. Обязательно — мясо. Это один из самых дорогостоящих товаров в моей продуктовой корзине. Выбор пал на куриное филе. Да, это не самый бюджетный вариант мяса, но, во-первых, в одной из торговых сетей оно предлагалось по достаточно вменяемой цене. Во-вторых, это будет хорошим источником белка. Берем. Далее зерновые — геркулес, горох. Эти продукты стоят сравнительно недорого, полезны. То, что "доктор прописал". Взял и пачку макарон. Не совсем бюджетных, но хороших. Из свежих овощей я смог позволить себе морковь, капусту, листовой салат, огурец. Огурцы — Голландия, остальное — местное. Из фруктов — польские яблоки. Остальные продукты были куплены исходя из меню и моих личных пристрастий. Я немного выбился за рамки еженедельного бюджета, а значит, следующий раз потратить нужно будет меньше. Правда, и небольшая часть продуктов, как я надеялся, останется на будущее.
Итак, вот список того, что я приобрел:
- Куриная грудка свежая 3,99 (1 кг)
- Геркулес 0,48 (0,5 кг)
- Отруби ржаные 0,22 (0,2 кг)
- Горох суповой 0,58 (1 кг)
- Макароны цельнозерновые 0,79 (0,5 кг)
- Корень сельдерея 0,34 (0,7 кг)
- Соя сушеная, в гранулах 0,91 (0,200 кг)
- Морская капуста сушеная 0,70 (100 гр)
- Творог 1,33 (0,4 кг)
- Яйца 0,79 (10 шт)
- Морковь свежая 0,68 (2 кг)
- Капуста свежая 0,46 (1,3 кг)
- Огурец свежий 0,47 (0,3 кг)
- Салат листовой 0,60
- Лук репчатый 0,09 (0,3 кг)
- Яблоки 0,92 (2,1 кг)
- Пахта 0,92 (2 литра)
- Масло сливочное 0,91 (0,2 кг)
- Соль 0,24 (1 кг)
- Перец черный, молотый 0,20
Итого: 15,62 евро
Некоторые позиции из придуманного меню я готовлю сразу на всю неделю, что-то буду готовить ежедневно. Заранее я варю суп — при всей скудности ингредиентов и простоте готовки получается вкусно. Периодически я готовлю его и в обычной жизни. Рецепт прост. Развариваем горох (чуть больше половина пачки), засыпаем нарезанную кубиками морковь, кубиками побольше — корень сельдерея, соль, перец. Хорошо еще добавить тмин, а в конце рубленную кинзу и петрушку. Но, как вы понимаете, не в этот раз. Получается четырехлитровая кастрюля питательного (полагаю, что и полезного) супа стоимостью всего 0,90 евро. Четыре литра — это шестнадцать стандартных порций. Путем несложных подсчетов вычисляем стоимость одной тарелки супа — 0,06 евро.
Также заранее я готовлю котлеты. Куриную грудку и лук — в мясорубку. Соевые гранулы "завариваем" кипятком, они серьезно увеличиваются в объеме. Остужаем. Добавляем два яйца, соль, перец. Замешиваем. Формируем котлеты. Соей, собственно, мы увеличили и количество будущих котлет, и содержание белка. Из-за отсутствия растительного масла, выпекаем в духовке, смазав сливочным. На выходе получается 22 штуки. Стоимость одной котлеты — 0,25 евро. Ежедневно мы сможем позволить себе до трех штук.
Недельный рацион
- Завтрак — овсянка, стакан пахты, яблоко.
- Обед — суп.
- Обед номер два — котлеты с макаронами, морковным, капустным салатом либо морской капустой, свежим огурцом.
- Ужин — яйцо, творог.
Первый день прошел вообще без дискомфорта. С утра — овсянка, потом суп, котлеты с капустно-морковным салатом, макароны, вечером — творог. Ем с аппетитом, какое-либо чувство голода отсутствует. Всего хватает. Ну, почти всего. Салат, конечно, неплохо было бы заправить маслом. А так — все вкусно, соя в котлете практически не ощущается.
Второй день тоже проходит без каких-либо эксцессов. На завтрак всю неделю у меня овсяная каша (геркулес, отруби, соль, перец). Геркулеса хватит как минимум на неделю. Стоимость одной порции 0,10 евро. Стоимость всего завтрака — тридцать пять центов. Далее идет порция супа. Чуть позже — котлеты, на гарнир — морская капуста. Сушеную морскую капусту следует замочить (она существенно увеличивается в объеме), далее отварить в течении пятнадцати минут. Она свободно хранится в холодильнике пару дней. Продукт полезный, содержит много витаминов и минеральных веществ, да и просто мне она по вкусу. Дополняем наш обед свежим огурцом. Стоимость такого обеда около 65 центов. На ужин — все тот же творог, одно вареное яйцо.
Меню на два следующих дня было аналогичным. Немного тревожит продуктовая однообразность: питаться этим мне еще всю неделю. Возможно, я где-то просчитался с выбором продуктов. Творог закончился, ужинать теперь я буду вареным яйцом, котлетой. Неимоверно хочется кофе.
В пятницу в рационе, кроме ужина, ничего не поменялось. Заметил любопытную вещь — объем порции начал уменьшаться. То есть, если с утра я ем с аппетитом, то днем целая порция уже не лезет, ем машинально. И не то, чтобы хочется каких-либо других продуктов, просто не лезет. Макароны к обеду варить не стал. Суббота была аналогичной.
Воскресенье было тяжелым днем. Рано утро пошел на поезд, 4,5 часа провел в дороге. Час заняли некоторые дела. И опять поездом назад. С собой суп с овсянкой не возьмешь, макарон не насыплешь. Нет, теоретически, конечно, можно все, но я предпочел "попоститься". Только в третьем часу был дома. Отлично пошли и суп, и котлеты, и макароны, и все остальное.
Собственно остаток по продуктам на конец недели таков: горох — чуть меньше, чем половина килограмма, отруби — половина пачки, половина пачки масла, половина пачки сушеной морской капусты, геркулеса на две порции, одна порция макарон, соль. На дне кастрюли — остатки супа. Не густо.
Напоминаю, что одна из целей этого эксперимента — не погоня за самыми дешевыми продуктами, не желание показать, как прожить на одной картошке и суповых наборах, но понять, можно ли питаться вкусно, полезно и сытно на два евро в день. Единственное, что меня сейчас смущает — это однообразие продуктов на неделю. Постараюсь что-то поменять. Самочувствие нормальное, вес — не изменился. My Wish List на следующую неделю: кофе, специи. В комментариях с удовольствием бы выслушал ваши пожелания и советы.