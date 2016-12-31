Теракты, войны, беженцы, санкции, тупые политики и ужасная погода, смерть любимых музыкантов и актеров, да еще и Новый год в ночь на воскресенье. Можно ли придумать год, который был бы хуже, чем 2016-й?

Все ужасы и несчастья 2016-го года можно каждый день увидеть в новостях или своей ленте на фейсбуке. Однако правда в том, что год не был ни плохим, ни хорошим - все зависит от того, под каким углом смотреть. Более того, есть немало оснований считать, что 2016-й был лучшим годом в истории человечества. По крайней мере, по некоторым параметрам.

1. Почти все дети - грамотные. В 2016 году 93% всех детей школьного возраста на планете умели читать или писать. Это самый высокий показатель в истории человечества. Кроме того, разрыв между мальчиками и девочками сокращается. Источник: Medium.

2. Голод отступает. Уровень голода в мире в 2016 году - самый низкий за последние 25 лет. Источник: New York Times

3. Азия больше не нищая. В 1990 году более 60% жителей Юго-Восточной Азии жили в условиях крайней нищеты. В 2016 году - 3.5%. Источник: Washington Post

4. Африка запрещает женское обрезание. После многих лет дискуссий этот варварский обычай теперь вне закона на всей территории континента. The Wire.

5. Малярия. По сравнению с 2000 годом количество смертей от малярии сократилось на 60%. Источник: WHO.

6. Материнская смертность. Количество женщин, умерших во время беременности или родов, по сравнению с 1990 годом уменьшился наполовину. Источник: Guardian.

7. Запрет на курение. Ограничение курения в общественных местах привело к тому, что уровень здоровья жителей в 21 стране увеличился. Источник

8. Африканцы живут дольше. C 2000 года предполагаемая продолжительность жизни в Африке выросла на 9,4 года - благодаря доступу к медикаментам, борьбе с малярией и снижению детской смертности. Источник: Quartz.

9. Эбола. В 2016 году официально побеждена очередная "чума XXI века". Новых случаев заражения вирусом в Западной Африке нет. Источник: Vanguard

10. Корь. Болезнь побеждена на всей территории Америки, от Канады до Чили. Это первый в истории случай, когда заболевание побеждено в целом регионе мира. Источник: NBC.

11. Мир стал более спокойным. Как ни странно. После того, как в Колумбии закончилась гражданская война, все полномасштабные боевые действия сконцентрировались на территории "арки", условно соединяющей Нигерию и Пакистан. Война в 2016 году так или иначе напрямую касается каждого шестого жителя Земли. Тем не менее, с 1945 по 2011 год количество жертв в войнах постоянно сокращалось с 22 до 0,3 на 100 000 человек. Из-за Сирии в последние годы снова наметился рост, однако в целом мы живем в намного более спокойном мире, чем во времена Холодной войны. Источник: Associated Press.

12. Мир отказывается от смертной казни. В апреле 2016 года впервые в истории более половины всех стран мира отменили смертную казнь. Источник: Christian Science Monitor.

13. Самый опасный город мира стал безопаснее. Уровень преступности в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес пошел вниз. Источник: National Geographic.

14. Голландские тюрьмы пустеют. За восемь лет уровень преступности в Голландии упал на 25%. Каждая третья тюремная камера в стране теперь пустует. Источник: Dutch News.

15. Вырубка лесов. Норвегия стала первой страной в мире с нулевым уровнем обезлесения (превращения земель, занятых лесом, в земельные угодья). Источник: Independent.

16. Озоновая дыра. Согласно данным исследования, опубликованным в июне 2016 года, за 10 лет площадь озоновой дыры уменьшилась на 3,9 млн кв километров. Не исключено, что к 2050 году она затянется полностью. Источник: Sydney Morning Herald.

17. 50 млн деревьев за день. В июле 2016 года более 800 тысяч добровольцев в Индии посадили за день 50 млн деревьев. Источник: National Geographic.

18. Утечки нефти. В 1970-х годах среднее количество утечек нефти по всему миру составляло 24,5 в год. Сегодня (по ситуации на 2015-й год) - 1,8. Источник: ITOPF.

19. Крупнейшая уборка в истории. Группа добровольцев - жителей Бомбея в течение 45 недель убрали с пляжа в городе 4000 тонн мусора. Это, вероятно, крупнейшая уборка на пляже в истории человечества. Источник: Washington Post.

20. Мегаполисы без дизеля. В декабре несколько самых крупных на планете городов - Париж, Мадрид, Афины и Мехико - приняли решение запретить въезд в центр машинам с дизельными двигателями. Источник: Guardian.

Животные, которых удалось спасти

21. Ламантины. В феврале 2016 года Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США сообщила, что популяция ламантинов (крупных водных млекопитающих) во всем мире увеличилась, и вымирание ламантинам больше не угрожает. Источник: Scientific American.

22. Колумбийские белохвостые олени. 50 лет назад в Северной Америке обитало всего 450 особей, в 2016-м году олени исключены из списка животных, которым угрожает вымирание. Источник: CS Monitor.

23. Зеленые морские черепахи. Исключены из списка во Флориде и Мексике. Источник: Huffington Post.

24. Горбатые киты. К 1966 году было истреблено почти 90% популяции. Исключены из списка в 2016 году - популяция полностью восстановлена. Источник: Science Mag.

25. Гигантские панды. В сентябре 2016 года исключены из списка вымирающих животных. Источник: BBC.

26. Тигры. Впервые за последние 100 лет зафиксировано увеличение численности в дикой природе. Источник: National Geographic.

Основано на статье австралийского писателя Энгуса Херви 99 Reasons 2016 Was a Good Year.