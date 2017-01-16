В Финляндии стартовал эксперимент, в рамках которого 2000 человек на протяжении двух лет будут ежемесячно получать от государства "просто так" 560 евро. Портал Delfi рассказывает о сути эксперимента и разбирается, откуда растут ноги у идеи "базового дохода" и как к ней относятся в других странах мира.

Наиболее активным пропагандистом идеи о "базовом доходе" считается выдающийся экономист и лауреат Нобелевской премии 1976 года "за достижения в области анализа потребления Милтон Фридман (к сожалению, в 2006 году он скончался). Высказал он ее в 1970-х годах и уже тогда она всерьез захватила финских исследователей. Идею там время от времени поднимали, стряхивали с нее нафталин, рассматривали с разных сторон и снова бережно складывали в сундук. В общем, для финского общества она не в новинку.

Тем ни менее, всерьез "зеленый свет" ей дали только в 2015 году. После дебатов в парламенте и проведенных исследований определилась модель эксперимента, который, в итоге, стартовал в январе этого года.

Были выбраны 2000 человек, которые в 2017-2018 годах станут получать ежемесячно по 560 евро так называемого базового дохода. Технически это — замена пособия по безработице. Все, кто получают базовый доход, лишились этого пособия, средняя сумма которого в Финляндии как раз составляет 560 евро (а средняя зарплата — в 5-6 раз выше). Другие социальные выплаты участникам эксперимента сохранили.

Основное отличие базового дохода от пособия по безработице в том, что если человек во время эксперимента находит работу, то он не теряет базовый доход. А вот пособия по безработице он бы лишился, из-за чего многие безработные просто отказывались от предложений о временном трудоустройстве, так как им это было невыгодно.

Таким образом, суть эксперимента — проверить, побуждает ли гарантированный доход в размере 560 евро принять работу, в том числе низкооплачиваемую.

В качестве побочного эффекта эксперимента можно отметить тот факт, что Финляндия получила определенную "прессу" за границей и улучшила престиж страны. Об этом журналистам рассказал руководитель эксперимента и отдела общественных связей Пенсионно-социального ведомства Kela, профессор Олли Кангас.

"Этот вопрос заинтересовал многих, и нас это даже удивило. Это — уникально. Подобный интерес раньше вызывал только материнский пакет. Некоторые говорили, что это же — манна небесная, раздача денег ленивым людям. Другие же не могли понять, как можно прожить на 560 евро", — отметил он.