Возможно ли в Латвии феминистское правительство? Почему только женщины рекламируют стиральный порошок? За что мужчины-хирурги зарабатывают втрое больше женщин? Почему в заявке CV на вакантную должность лучше скрыть свой пол? К чему приводит тот факт, что в Сейме — 16% женщин, при том, что в населении Латвии их процент больше, чем мужчин? На круглом столе в шведском посольстве активистки борьбы за гендерное равноправие из бизнеса, госструктур и негосударственных организаций предложили реформы, чтобы латвийское общество стало более справедливым.

В Швеции, где женщины начали борьбу за права еще в начале 20-го века и сегодня это одна из главных тем правительства страны, подобная дискуссия собрала бы примерно равное количество мужчин и женщин, в Латвии соотношение было 15:1. К дамам из МИД, минблага, бюро омбудсмена, Латвийского университета, бюро Северных стран и бизнес-комьюнити присоединился лишь один мужчина — профессор психологии Ивар Аустерс, для которого тема гендера — один из предметов исследования.

Он рассказал про интересный эксперимент, который наглядно доказал, как прочно в наших головах заложены гендерные стереотипы. Его студентка создала три фейковых CV: одно — от лица типичного мужчины, второе — от женщины и третье — с неназванным полом. Выяснилось, что при поиске лучшей кандидатуры на вакансию работодатели даже разные вопросы задают, в зависимости от того, какого пола они сами и какого пола соискатель. Предполагается, что мужчины с нужными навыками и образованием все будут делать на самом на высоком уровне, а женщины могут достичь успеха другим путем — эмоциональностью, мягкостью, учением решать конфликтные ситуации. "Когда на одной конференции меня спросили, что сделать для большего равноправия, я ответил: запретить указывать пол соискателя на CV, иначе никак", — смеется профессор.

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Социоантрополог Латвийского университета Айвита Путныня вспомнила, как в конце 90-х группа женщин-активисток устроила в Риге художественную акцию: бегали с микрофоном по улицам и опрашивали мужчин: "Хотели бы вы быть женщиной в Латвии?" Мужчины шарахались, а некоторые воспринимали вопрос, как оскорбление.

По мнению писателя и рекламного деятеля Иевы Мелгалве, "чем более профессиональной ты становишься, тем легче люди забывают о том, какой твой пол. Но рекламный бизнес насквозь пропитан стереотипами. Посмотришь рекламные ролики, и впечатление такое, что исключительно женщин интересуют стиральные порошки, а мужчин — "мобильники". Ну да, женщины ведь мобильниками не пользуются!" Как мать троих детей, прошедшая через развод, она столкнулась с тем, что вину за то, что семья распалась, общество перекладывает исключительно на женщину и предлагает ей самой расхлебывать ситуацию.

Доктор социальных наук и коммуникации Марита Зитмане уверена, что корни неравноправия надо искать глубоко в детстве: "От своих студентов, юношей и девушек, я слышала столько историй о том, как родители, воспитатели, учителя ограничивали их в увлечениях и занятиях лишь на том основании, то это (например, математика, физика) не нужно девочкам, а то не делают мальчики (шьют, готовят и т.д.)". И даже в учебниках наглядно прослеживаются глубоко заложенные стереотипы: в математической задаче Янис получает два куска торта, а Иевиня — один. Так все и программируется.

Сильно сегрегирован и трудовой рынок. По сведениям Бюро омбудсмена Латвии, женщин больше всего в профессиях, где самые низкие зарплаты. В том числе — в сфере здравоохранения и социальной политики (90%) и образования (94%). Мужчины в учителя не идут в первую очередь потому, что там мало платят (в странах, где зарплаты учителей выше традиционно выше и мужчин в этой профессии). В итоге в школах превалирует женский тип воспитания, а родительские собрания зачастую начинаются со слов: "Дорогие мамы…". При этом, например, в кардиохирургии Латвии мужчины получают за те же операции втрое больше женщин.

Впрочем, по утверждению замглавы правления банка Nordea Лауры Почи-Розенблюмы в банковской сфере Латвии "слабый пол" превалирует: в менеджменте ее банка работает 69%, а в правлении — два. По ее мнению, было бы лучше, если бы пропорция все же была бы ближе к 50 на 50.

Дайна Казака, которой довелось поработать три года депутатом (2011-2014), считает это "тяжелым экспериментом, с точки зрения равноправия. В это время национальные партии заняли очень популистические позиции, основывая свои призывы и утверждения не на фактах и научных исследованиях, а на высказываниях из серии "я верю…", "мой опыт доказывает…" По мнению Дайны, именно такие тенденции и приводят в итоге к брекзитам и Трампам.

Она утверждает, что, если женщина хочет работать в парламенте, где 16% мужчин и в правительстве (сегодня там три дамы), она должна быть готова к "мужским играм" не только в области политики, но и в спорте. У депутатов-мужчин есть футбольная, баскетбольная, волейбольная команды, а у женщин — ничего. По ее мнению, соотношение 50 на 50 в политике лучше бы отражало социальный срез страны и помогло бы бороться со стереотипами.

Впрочем, представитель латвийского бюро Совета министров северных стран высказала мнение, что уже сам разговор о феминистском правительстве в Латвии натолкнулся бы на стену тотального непонимания, о чем ты. "А у нашего министра юстиции от таких слов случился бы инфаркт!", — почти хором предположили собравшиеся дамы. (Минюст возглавляет представитель Нацобъединения Дзинтарс Расначс, - прим. ред.)

Агнесе Гайле из Минблага отметила, что "Латвия с Румынией — первые с конца в ЕС по риску нищеты. В большинстве ситуаций жертвы — женщины, что связано и с их низкими зарплатами".

Не удивительно, что на ситуацию с сексом за деньги в Латвии смотрят сквозь пальцы. "А пока женщина - возможный объект для продажи, в отношении к ней общества ничего не изменится. Пусть даже женщины будет президентом, спикером и премьером", — уверена руководитель центра женских ресурсов "Марта" Илута Лаце. По ее мнению, в Латвии надо ввести законы, которые запрещают сутенерство и предусматривают ответственность клиента за платный секс — такой сегодня есть в большинстве развитых стран ЕС: Швеции, Франции, Ирландии… Также она считает недостаточной поддержку женщинам, пострадавшим от разного рода насилия.

В заключении мероприятия, его участникам предложили ответить на вопрос:

"Если бы вы были премьер-министром или другой влиятельной персоной в мире неограниченных возможностей, какой была бы ваша реформа для усиления гендерного равенства?" Ответы были такими: