Правда ли, что главный латвийский шоколад — уже не тот, что раньше? Почему российский "Мишка косолапый" с картиной Шишкина на обертке стал нелегалом в Латвии? Какую роль в сладкой жизни родины сыграли два президента — Карлис и Гунтис Улманисы? Чем предпочитают лакомиться жители Латвии, а чем — за рубежом? Как "Серенада" отмечает 80-летие, а "Прозит" — 50-летний юбилей? Портал Delfi отправился в музей Laima и узнал очень много нового об одним из самых любимых латвийских брендов.

"Рядом с шоколадной фабрикой стояли старые полуразвалившиеся дачи. Мы залезали в этот таинственный и красивый мир, выламывали доски из забора и смотрели, как по ипподрому бегут взмыленные лошади с колясками, в которых сидят жокеи в очках… Открывшуюся картину покрывал густой запах шоколада с "Лаймы", — таким было самое приятное воспоминание рижского детства танцовщика Михаила Барышникова во время жизни в Америке.

Схожие ароматные ассоциации есть в памяти у многих рижан. Точнее, были. В ближайшие три года производство Laima, вместе с облаком шоколадной ностальгии, перенесется в Адажи. В прошлом остался и тот шоколад, который на "Лайме" создавали "с нуля" — из закупленных в Гане и Кот-д'Ивуар какао-бобов. Сегодня часть процесса доверили внешним поставщикам, экспертам по переработке шоколадных бобов в какао-масло, какао-порошок и какао-массу.

Новые владельцы фабрики утверждают, что такое решение позволило повысить стандарты качества. Не все сладкоежки с переменами согласны. Хотя, возможно, эта история — из разряда "раньше трава была зеленее". Как бы то ни было, но на днях Laima очередной год подряд получила звание любимого товарного знака Латвии в категории сладостей и закусок.

Портал Delfi попытался разобраться, что происходит с национальной гордостью и любимыми вкусами детства.