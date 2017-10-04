"Рядом с шоколадной фабрикой стояли старые полуразвалившиеся дачи. Мы залезали в этот таинственный и красивый мир, выламывали доски из забора и смотрели, как по ипподрому бегут взмыленные лошади с колясками, в которых сидят жокеи в очках… Открывшуюся картину покрывал густой запах шоколада с "Лаймы", — таким было самое приятное воспоминание рижского детства танцовщика Михаила Барышникова во время жизни в Америке.
Схожие ароматные ассоциации есть в памяти у многих рижан. Точнее, были. В ближайшие три года производство Laima, вместе с облаком шоколадной ностальгии, перенесется в Адажи. В прошлом остался и тот шоколад, который на "Лайме" создавали "с нуля" — из закупленных в Гане и Кот-д'Ивуар какао-бобов. Сегодня часть процесса доверили внешним поставщикам, экспертам по переработке шоколадных бобов в какао-масло, какао-порошок и какао-массу.
Новые владельцы фабрики утверждают, что такое решение позволило повысить стандарты качества. Не все сладкоежки с переменами согласны. Хотя, возможно, эта история — из разряда "раньше трава была зеленее". Как бы то ни было, но на днях Laima очередной год подряд получила звание любимого товарного знака Латвии в категории сладостей и закусок.
Портал Delfi попытался разобраться, что происходит с национальной гордостью и любимыми вкусами детства.
- 1. История: немецкие пионеры, русские революционеры, норвежские инвесторы
- 2. Упаковки: звезды, пропаганда, наука, спорт и ностальгия
- 3. Рецепты: 'жил-был кондитер один', 'корочка для прозита' и 'торт с автографом'
- 4. Продажи: в Россию — с Василием Блаженным, в Израиль — со Стеной плача
- 5. Лица: довольный Ван Клиберн и скептический Паулс
- 6. Скандал: если раньше кушал 'Мишку', значит, сделай передышку