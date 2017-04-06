В 2010 году на дорогах Латвии погибли 218 человек, а получили тяжелые травмы 569. Чтобы за 10 лет уменьшить цифры вдвое, на протяжении 10 лет ежегодно их надо уменьшать на более, чем 7%. Но статистика показывает, что мы отстаем от графика.

Так, в 2015 году, чтобы приблизиться к цели, смертей на дорогах должно было быть 145, фактически же их было 188, то есть на почти 30% больше плана. В 2016 году дело пошло лучше, но недостаточно — 138 план, по факту — 157, это на 12% больше, чем надо бы. Чтобы "свести концы с концами", в оставшиеся годы нужно предпринимать более решительные меры и кардинально менять ситуацию.

К слову, авторы документа — не бездушные роботы, которым важны только цифры. В обширной части, посвященной анализу сложившейся ситуации особо оговорено, что каждая смерть и тяжелые увечья на дороге — это не только прямые убытки для экономики государства, но и эмоциональные страдания для самого человека (если он выжил) и его близких (в любом случае). Каждая тяжелая авария — трагедия и для государства, и для людей.