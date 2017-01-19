Самый свежий отчет (PDF) обобщает статистику лишь за 2015 год. Тогда наиболее травматической была обрабатывающая промышленность страны — 514 случаев, это треть всех происшествий на рабочем месте. Более других "подотраслей" в этом разделе "отличились" деревообработка, производство пищевых продуктов и создание готовых металлоизделий.
На втором месте — торговля. Людей ранили ножи и стекло, чаще всего беда приходила в их дом в процессе разделки продуктов. Многие также падали, поскользнувшись на мокром полу или за что-то зацепившись. Нередки были случаи и падения с высоты — при расставлении продуктов на полках.
Транспортировка и хранения — лишь на третьем месте. А вот лидер по росту количества несчастных случаев, аж на 21% по сравнению с 2014 годом — сфера здравоохранения и социальной опеки. Половина всех травм там — падения при попытке добраться до пациентов. В 13 случаев работники этой сферы страдали от агрессивных действий самих пациентов.
Больше всего — почти треть — смертельных случаев в 2015 году пришлась на отрасль транспорта и хранения. Далее идут лесное, сельское и рыбное хозяйство (23%) и переработка (23%). А вот в строительстве — рекорд со знаком "плюс": меньше всего погибших с 2006 года! Но, очевидно, что за это достижение надо благодарить кризис, из-за которого сократилось количество работы и работников.
Кроме того, ГТИ обобщила информацию и составила портрет типичного работника, чаще других попадающего в неприятности. Оказалось, что по средам сентября на работу лучше не ходить. Особенно если вы — 45-летний специалист.