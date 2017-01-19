Несчастье может случиться с каждым, но некоторые профессии, конечно же, опаснее других. Но насколько опаснее? И где труд в Латвии действительно убивает прямо на рабочем месте? Портал Delfi предлагает изучить статистику Государственной трудовой инспекции на этот счет.

Самый свежий отчет (PDF) обобщает статистику лишь за 2015 год. Тогда наиболее травматической была обрабатывающая промышленность страны — 514 случаев, это треть всех происшествий на рабочем месте. Более других "подотраслей" в этом разделе "отличились" деревообработка, производство пищевых продуктов и создание готовых металлоизделий.

На втором месте — торговля. Людей ранили ножи и стекло, чаще всего беда приходила в их дом в процессе разделки продуктов. Многие также падали, поскользнувшись на мокром полу или за что-то зацепившись. Нередки были случаи и падения с высоты — при расставлении продуктов на полках.

Транспортировка и хранения — лишь на третьем месте. А вот лидер по росту количества несчастных случаев, аж на 21% по сравнению с 2014 годом — сфера здравоохранения и социальной опеки. Половина всех травм там — падения при попытке добраться до пациентов. В 13 случаев работники этой сферы страдали от агрессивных действий самих пациентов.

Больше всего — почти треть — смертельных случаев в 2015 году пришлась на отрасль транспорта и хранения. Далее идут лесное, сельское и рыбное хозяйство (23%) и переработка (23%). А вот в строительстве — рекорд со знаком "плюс": меньше всего погибших с 2006 года! Но, очевидно, что за это достижение надо благодарить кризис, из-за которого сократилось количество работы и работников.

Кроме того, ГТИ обобщила информацию и составила портрет типичного работника, чаще других попадающего в неприятности. Оказалось, что по средам сентября на работу лучше не ходить. Особенно если вы — 45-летний специалист.